В России регистрируют бренд мужской косметики «Петров и Боширов»

Подмосковная фармацевтическая компания начала процедуру регистрации бренда «Петров и Боширов». Под этой маркой планируют выпускать косметику для мужчин, сообщает «Мэш».

«Вы же знаете, что сейчас эту парочку раскручивают по всему миру. Любой вменяемый человек понимает, что 90 процентов, если не все 100 процентов, этой информации за уши притянуты. Соответственно, это такой хайп. Мы посчитали, что можно зарегистрировать такой бренд, и, возможно, он будет пользоваться спросом в некоторых категориях», - объяснил исполнительный директор компании Максим Зотов.

Он отметил, что концепция бренда не продумана: «Подали на регистрацию, а там будь что будет».

Зотов также подчеркнул, что к «агентам» бренд отношения иметь не будет: «Фамилии Петров и Боширов распространены в России, это общеупотребительные слова. Поэтому здесь можно зарегистрировать только словосочетание. Никто не мешает им зарегистрировать какой-то собственный бренд. Мы никакого отношения к ним не имеем, не имели и иметь не планируем».

Издание «Коммерсант» еще в 2018 году писало о том, что под фамилиями Петрова и Боширова планируют выпускать химические вещества, духи, одежду, а также открывать туристические агентства, фитнес-клубы и бары. Однако тогда юристы высказывали сомнение, что такой бренд зарегистрируют. Но фермер из Ульяновска тогда начал выпускать подсолнечное масло «Новичок».