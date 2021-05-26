16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4737   EUR  89,9392  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Петров и Боширов» сделают мужчин красивее

В России регистрируют бренд мужской косметики «Петров и Боширов»

​«Петров и Боширов» сделают мужчин красивее
Фото: policie.cz

Подмосковная фармацевтическая компания начала процедуру регистрации бренда «Петров и Боширов». Под этой маркой планируют выпускать косметику для мужчин, сообщает «Мэш».

«Вы же знаете, что сейчас эту парочку раскручивают по всему миру. Любой вменяемый человек понимает, что 90 процентов, если не все 100 процентов, этой информации за уши притянуты. Соответственно, это такой хайп. Мы посчитали, что можно зарегистрировать такой бренд, и, возможно, он будет пользоваться спросом в некоторых категориях», - объяснил исполнительный директор компании Максим Зотов.

Он отметил, что концепция бренда не продумана: «Подали на регистрацию, а там будь что будет».

Зотов также подчеркнул, что к «агентам» бренд отношения иметь не будет: «Фамилии Петров и Боширов распространены в России, это общеупотребительные слова. Поэтому здесь можно зарегистрировать только словосочетание. Никто не мешает им зарегистрировать какой-то собственный бренд. Мы никакого отношения к ним не имеем, не имели и иметь не планируем».

Издание «Коммерсант» еще в 2018 году писало о том, что под фамилиями Петрова и Боширова планируют выпускать химические вещества, духи, одежду, а также открывать туристические агентства, фитнес-клубы и бары. Однако тогда юристы высказывали сомнение, что такой бренд зарегистрируют. Но фермер из Ульяновска тогда начал выпускать подсолнечное масло «Новичок».


нравится (0) не нравится (0)
26 мая в 23:32, просмотров: 202, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Эдуард Иваницкий: «Команде Филатова сейчас можно только посочувствовать» // ВИДЕО, ТЕКСТ 4466
  2. ​Артем Кириленко: «Считаю важной задачей привести в Сургут гостиничную сеть уровня Hilton» 2418
  3. ​Еще одного зама Филатова нашли в Сургуте 1809
  4. СМИ: супруга экс-мэра Нижневартовска уехала из России 1276
  5. ​Три пришествия Полукеева 1166
  6. В лесу под Ханты-Мансийском потерялся ребенок 855
  7. ​«ГПБ Мобайл» стал доступен для жителей ХМАО 804
  8. #НГ #БОГДАНОВ70. Случай в лифте 751
  9. ​Минфин попросил: заседание по делу Попова снова отложили 724
  10. Очень пьяный югорчанин пытался заплатить 100 тысяч сотруднику ДПС, которого оскорблял // ВИДЕО 684
  1. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 7888
  2. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 6383
  3. ​Планы меняются, отключение горячей воды в Сургуте остается: график откорректировали 4811
  4. Эдуард Иваницкий: «Команде Филатова сейчас можно только посочувствовать» // ВИДЕО, ТЕКСТ 4466
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 мая? // АФИША 3771
  6. ​Ревизорро СИА-ПРЕСС на хлебозаводе 3658
  7. ​В Нефтеюганске привиться от коронавируса можно в МФЦ 3548
  8. ​Держатели «префов» Сургутнефтегаза останутся довольны выплатами 3489
  9. ​Николай Валуев: «Что важнее: сохранить рощу или построить дорогу? Ты всегда находишься на такой развилке» 3345
  10. Рустем Юсупов: «Каждый житель Сургута должен найти себя в этом парке. «За Саймой» — это единая экосистема» 3258
  1. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11246
  2. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 10606
  3. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 10161
  4. ​В Нефтеюганске сбили ребенка, выбежавшего из-за припаркованного авто 9749
  5. ​Глава Нефтеюганска привился от коронавируса 9260
  6. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 9259
  7. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 8238
  8. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 8226
  9. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 8077
  10. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 7888

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика