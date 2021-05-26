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​Путин: «Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя»

Владимир Путин не одобрил обязательную вакцинацию от ковида

​Путин: «Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 нецелесообразно. Заявление глава государства сделал на совещании по экономическим вопросам.

«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов. Хотел бы ещё раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам: пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина – это показывает практика уже миллионного применения – она самая надёжная сегодня и самая безопасная, и в нашей стране для вакцинации созданы все условия», - приводят слова президента на сайте Кремля.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации против коронавируса. Кроме того, власти Якутии заявили, что работодатели, которые не обеспечат получение прививки от COVID-19 сотрудниками, будут оштрафованы на 200 тысяч рублей, а отказавшихся от вакцинации пообещали не допускать до работы. Однако позже пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев пояснил, что обязательной вакцинации не будет, а будет массовая прививочная кампания.

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Сегодня в 21:48, просмотров: 163, комментариев: 0
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