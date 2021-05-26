С 25 мая в Югру пришел новый оператор мобильной связи — ​«ГПБ Мобайл»

«ГПБ Мобайл» начал работать в Ханты-Мансийском автономном округе. С 25 мая SIM-карту оператора можно получить бесплатно в кредитной организации данных регионов, или воспользоваться доставкой. Представитель от оператора привезет карту в любое удобное место, для оформления от заявителя необходим паспорт. Также, представитель подключит нового абонента к программе лояльности, благодаря которой можно получить скидку на связь до 70%, если он является клиентом Газпромбанка.

В рамках программы «Быть вместе» представлено четыре тарифа: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда». Активные клиенты банка могут получить скидку на связь, размер скидки зависит от расходов по карте Газпромбанка. Для наиболее активных пользователей карты тариф «Выгодно», который включает в себя 700 звонков и 30Гб интернета, с учетом максимальной скидки обойдется всего в 150 рублей в месяц. Базовая цена тарифа без скидки составляет 500 рублей в месяц.

«ГПБ Мобайл» начал работать в декабре 2020 года на инфраструктурной базе сети Tele2. Сейчас оператор обеспечивает стабильное качество связи в России и за границей. Для тех, кто сомневается в качестве связи – ГПБ Мобайл предлагает бесплатно протестировать покрытие сети: при подключении абоненты получают в подарок 5 гигабайт интернета и 200 минут на 14 дней, а после первого пополнения счета сумма платежа удваивается. Кроме этого, за переход к оператору «ГПБ Мобайл» со своим основным номером счет абонента пополняется на 1 тысячу бонусных рублей.

В течение 2021 года связь от «ГПБ Мобайл» станет доступна в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и других ключевых регионах.