В Якутии впервые в России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Прививка от «короны» — обязательна: такое решение приняли власти Якутии, передает polit.ruсо ссылкой на главу республики Айсена Николаева. Постановление выпустила главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева.

Согласно документы первыми обязательную прививку должны сделать работники образовательной сферы, задействованные в организации детского летнего отдыха и сотрудники, занимающиеся массовыми мероприятиями республиканского масштаба.

При отказе от вакцинирования, если он будет сочтен необоснованным, сотрудникам грозит отстранение от работы, а компаниям, которые не обеспечили вакцинацию, светит штраф в 200 тысяч рублей.

Отметим, что на сегодня в Якутии вакцинация идет быстрыми темпами — в день прививаются по 19 тысяч человек, к началу мая уже 120 тысяч жителей республики уже были вакцинированы.