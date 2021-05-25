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​Новый тренд рынка недвижимости - вкладывать деньги в коммерческие помещения

На что могут рассчитывать новые предприниматели в сфере недвижимости

​Новый тренд рынка недвижимости - вкладывать деньги в коммерческие помещения

На рынке коммерческой недвижимости Сургута в 2021 году усилится тренд на инвестиционные покупки, отмечают эксперты компании «Этажи». Доля покупателей, которые хотят приобрести помещение для дальнейшей сдачи в аренду или уже с арендатором и получать пассивный доход сильно возросла. Коммерческая недвижимость становится «тихой гаванью» для сбережений, к тому же, прибыльной: можно получить до 20% годовых.

— После пандемии многие решили, что выгоднее сдавать помещение в аренду, чем самим вести бизнес. Таким образом можно получать порядка 14-20% годовых. Произошли изменения и в портрете покупателя: если раньше это были состоятельные люди, то теперь собственники рассматривают коммерцию как альтернативу дополнительному доходу и, продавая, например, квартиру, покупают недорогое коммерческое помещение. Этому способствует наличие у некоторых банков программ кредитования физических лиц и ИП на покупку коммерческой недвижимости, — рассказывает Антон Владиславович Валтиев, руководитель отдела коммерческой недвижимости компании «Этажи» в г. Сургут.

При этом, как отмечает эксперт, цены на коммерческую недвижимость, в отличие от жилого сегмента, из года в год не сильно меняются. Однако сейчас подорожали объекты с сетевыми арендаторами: большинство лотов были раскуплены еще в 2020 году, когда стоимость была наиболее привлекательна.

— Сейчас у инвесторов наблюдается некий «голод» на такие объекты. Впрочем, пандемия не смогла изменить основные тренды. В «коммерции», как и раньше, рост цен зависит не столько от изменений рынка и спроса, а от конкретного помещения, его уникальности, расположения. Конечно, исключение на данный момент составляют арендные ставки. Они подешевели в среднем на 10-15%, но опять же, ликвидные помещения остались в том же ценовом диапазоне, — комментирует Антон Валтиев.

Наиболее востребованы для аренды сейчас — объекты под общепит. И если раньше, как отмечает аналитик, под этим словом понимались кафе, бары, рестораны, то теперь нужны помещения для столовых, точек выдачи, служб доставки. Вырос спрос и на аренду офисов — не все смогли перестроиться и трудиться удаленно, многие компании возвращаются к привычным рабочим местам.

— «Сотрудничать с «Этажами» арендатору выгодно, потому что мы не берем комиссию за свои услуги, подбираем объекты не только исходя из предпочтений клиента, но и основываясь на своем опыте и требованиях к бизнесу. Арендодателям удобно работать с нами, потому что мы проверяем и оцениваем арендаторов, стараемся заключать сделки только на долгосрочное взаимоотношение, а также даем гарантию, что в случае съезда бесплатно найдем другого арендатора. При покупке или продаже объекта, мы всегда проверяем недвижимость, юридически сопровождаем сделку и даем гарантию ее безопасности, такую же, как при работе с квартирами, — резюмировал Антон Валтиев.

У «Этажей» сейчас для покупки доступен 591 объект, а для аренды — 355 помещений. Чтобы ознакомиться с предложениями, достаточно перейти на сайт.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 292, комментариев: 0
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