Алексей Кудрин назвал способ, который поможет чиновником решить проблему бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что проблему бедности в России можно решить за 3-4 года, просто пересмотрев списки получателей мер социальной поддержки. По его мнению, в этом поможет внедрение адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам.

«Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — сказал Кудрин в интервью «Известиям».

Уточняется, что с этого года имущественный ценз применяется при назначении пособий малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет. Его планируют распространить на новые выплаты для малообеспеченных семей на детей от восьми до 17 и беременным женщинам в трудной ситуации. В расчет нуждаемости не включаются квартиры и дома, признанные негодными для проживания, квартиры и участки, полученные в качестве меры соцподдержки, а также дальневосточные гектары.

Кудрин считает, что требования могут быть и жестче, но внедрять их нужно без революций: «Но социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход».

Напомню, что в России, по данным Росстата, по итогам 2020 года насчитывалось 17,8 миллиона бедных – это 12,1 процента населения страны.