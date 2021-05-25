Три автомобиля сгорели ночью в Нефтеюганске

В ночь на вторник, 25 мая, в восьмом микрорайоне Нефтеюганска на парковке у дома №12 сгорели три автомобиля.

«В 01.15 поступило сообщение о возгорании автомобилей Great Wall Hover, Kia Ceed и Chery Tiggo. Пожар локализован в 01.28. Ликвидация открытого горения – в 01.33. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались две единицы техники, семь человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

О пострадавших во время происшествия не сообщается.