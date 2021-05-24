Не было дома всю ночь: в Сургуте разыскивают 13-летнего мальчика

UPD 09.51: ребёнок найден

Полиция Сургута просит помощи в розыске 13-летнего Германа Склярова. Мальчик ушёл гулять вечером, 23 мая, и до сих пор не вернулся домой.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить по телефонам: 02 (с мобильного 102), 112, 89222546190, 89292450303.

Ориентировка:

Скляров Герман Сергеевич, 2008 года рождения

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые.

Был одет: спортивная кофта черно-белого цвета, черные штаны, темные кроссовки.