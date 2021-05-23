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​«Я неправильно пародирую президента!»: как шутить о политике, когда нельзя, но очень хочется?

Резиденты «Камеди Клаб» пошутили о пародиях на президента

​«Я неправильно пародирую президента!»: как шутить о политике, когда нельзя, но очень хочется?
Видео: Comedy Club

В одном из выпусков «Камеди Клаб» на ТНТ выяснилось, что Дмитрий Грачев, много лет парадирующий президента РФ Владимира Путина, делает это неправильно.

В миниатюре «Кто так делает» юмористы разыграли ситуацию в ресторане, в которой герой Демиса Карибидиса умудрен опытом буквально во всем и очень настойчиво делится им с остальными. В какой-то момент на сцену вышел Дмитрий Грачев и заговорил в манере президента.

- Да кто так пародирует Путина, а? - тут же отреагировал герой Карибидиса, и раскинув руки продолжил, - Вот так надо Путина: «Здравствуйте, мои родные россияне, мои родненькие! Все будет хорошо – я здесь, я с вами. У всех все будет хорошо, у кого не будет, тем поможем. Я здесь, я рядом. Это вы меня по телевизору таким видите, а в жизни я, может, такой, кто его знает». Вот как надо Путина пародировать.

- А ведь вы правы. Я раньше неправильно пародировал Путина, - согласился пародист Путина, а за ним и те, кто неправильно пародировал официанта, полицейского и лабухов.

- Вот поэтому все в стране так, потому что все всё делают не так, - заключил Карибидис.

Стоит отметить, что это видео только на YouTubeпосмотрели более 5,3 миллиона раз. Зрители отметили, что номер стал одним из самых лучших за всю историю шоу.


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Сегодня в 14:39, просмотров: 162, комментариев: 0
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