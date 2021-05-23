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​Названы постковидные последствия для привитых от коронавируса

Привитые от коронавируса защитят себя от тяжелых последствий болезни

​Названы постковидные последствия для привитых от коронавируса
Фото: vk.com/dzhmao

Люди, поставившие прививку от коронавируса, с большой долей вероятности защитят себя от тяжелых последствий болезни. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, у привитых в случае заражения постковидный синдром будет легче. «Конечно. [В случае вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Он отмечал также, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины «Спутник V» единичны.

Ранее специалисты констатировали, что после коронавируса у многих людей выявляется тяжелые последствия: постковидный миокардит, большие изменения со стороны легких, поджелудочной железы, печени и другие.

По последним данным, в Югре прививку от коронавируса поставили почти 200 тысяч человек. Переболели ковидом почти 56 тысяч жителей региона.

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Сегодня в 11:42, просмотров: 108, комментариев: 0
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