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​Манижа вошла в десятку на Евровидении-2021

Конкурс Евровидение-2021 выиграла итальянская рок-группа. Манижа – на девятом месте

​Манижа вошла в десятку на Евровидении-2021
Скрин видео: Eurovision Song Contest

Представительница России Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место на музыкальном конкурсе Евровидение-2021. Она набрала 204 балла: 104 певице присудило жюри, 100 – зрители. Максимальные 12 баллов России поставил Азербайджан.

«Для меня самое главное было — это сделать все на сто процентов на сцене. И я собой горжусь. Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до Евровидения о них говорила, потому что вы самые прекрасные», — заявила Манижа после конкурса в эфире Первого канала.

Победителем Евровидения-2021 тала итальянская рок-группа Måneskin, набравшая 524 балла.

Об успехах российских исполнителей на Евровидении в разные годы читайте здесь


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Сегодня в 10:29, просмотров: 214, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 10:54
Войти в десятку и не завоевать первой место - эту задачу Манижа выполнила с блеском. Угадала тренд ннынешнего Евровидения- фолк. Хотя мнение что это балаган у меня не изменилось. К музыкальной составляющей конкурс имеет место постольку поскольку. Внешние эффекты и неограниченное количество бэк вокалистов превращает этот конкурс в театрализованное шоу. Девятое место Манижв против «Бурановских бабушек» это провал. Но и млкурушительного разгрома, как вначале предрекали Маниже не произошло. Выступила на твёрдую «тройку».

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