Конкурс Евровидение-2021 выиграла итальянская рок-группа. Манижа – на девятом месте

Представительница России Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место на музыкальном конкурсе Евровидение-2021. Она набрала 204 балла: 104 певице присудило жюри, 100 – зрители. Максимальные 12 баллов России поставил Азербайджан.

«Для меня самое главное было — это сделать все на сто процентов на сцене. И я собой горжусь. Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до Евровидения о них говорила, потому что вы самые прекрасные», — заявила Манижа после конкурса в эфире Первого канала.

Победителем Евровидения-2021 тала итальянская рок-группа Måneskin, набравшая 524 балла.

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