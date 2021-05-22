16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5803   EUR  89,9446  

Новости

Больше новостей
Вы определились с планами на летний отпуск?
Комментировать
0
Можете ли вы назвать себя метеозависимым?
Комментировать
0
Опасаетесь ли вы за безопасность своего ребенка после казанской трагедии?
Комментировать
0
Нужно ли голосовать за проекты благоустройства парков в Югре?
Комментировать
0
Больше опросов

​Вакцинация от «короны» подарила миру еще 9 миллиардеров

Количество миллиардеров в мире после начала вакцинации от COVID-19 увеличилось

​Вакцинация от «короны» подарила миру еще 9 миллиардеров
Фото: pixabay.com

Девять новых миллиардеров с совокупным состоянием 19,3 миллиарда долларов появилось в мире с момента начала вакцинации от коронавируса: такие данные приводит РБК, отмечая, что этих денег хватило бы на вакцинацию стран с низкими доходами.

В списке новоявленных миллиардеров, которые увеличили свое состояние за счет роста прибыли фармакологических компаний — производителей вакцины, значатся, например, Стефан Бансель (генеральный директор компании Moderna), Угур Шазин (сооснователь компании BioNTech), инвестор Moderna Тимоти Спрингер, председатель совета директоров этой компании Нубар Афеян и другие. Максимально увеличил состояние Бансель: на его счетах сегодня порядка 4,3 миллиарда долларов. У остальных — от двух до одного миллиарда.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:29, просмотров: 125, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 мая? // АФИША 1593
  2. ​В Югре отрабатывают меры безопасности, чтобы не допустить теракты по типу «казанского стрелка» 739
  3. ​Не знаете, как отправить ребенка на отдых в летний лагерь без коронавируса? Звоните на горячую линию 715
  4. ​В России завершается крупнейший образовательный марафон «Новое знание». Почему это интересно 703
  5. ​Действия ковид-ограничений в Тюменской области продлили до 20 июня 690
  6. ​Владимир Путин присвоил Тюмени звание «Город трудовой доблести» 676
  7. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 641
  8. ​Планы меняются, отключение горячей воды в Сургуте остается: график откорректировали 639
  9. ​Трубу на сургутском проспекте Пролетарском облагородят 525
  10. ​Чтобы леса не горели. В Югре введен режим повышенной готовности 398
  1. ​История с «кислотным озером» в Нижневартовске получила продолжение 3656
  2. ​Из-за осквернения могил детьми в Нефтеюганске могут возбудить уголовное дело 3521
  3. Для особо одарённых повторяем: элитный дом «обклеили» адресными табличками 3503
  4. ​Нижневартовский физрук, обвиняемый в педофилии, предстанет перед судом 3230
  5. ​А какой вклад в избыточную смертность во всем мире внесла остановленная ради «борьбы с ковидом» система здравоохранения? 3149
  6. ​Был без прав и шлема: на трассе под Нижневартовском в ДТП погиб мотоциклист 2967
  7. Четырех психически нездоровых югорчан лишили права носить оружие 2896
  8. ​Сбережения – в воду // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2848
  9. ​Потом не жалуйтесь на холод: названа дата отключения отопления в Нижневартовске 2786
  10. ​Держатели «префов» Сургутнефтегаза останутся довольны выплатами 2713
  1. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 15552
  2. ​А у меня коты! 12921
  3. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 10525
  4. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 10022
  5. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 9874
  6. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 8525
  7. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 8457
  8. ​В Нефтеюганске сбили ребенка, выбежавшего из-за припаркованного авто 7895
  9. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 7700
  10. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 7620

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика