Количество миллиардеров в мире после начала вакцинации от COVID-19 увеличилось

Девять новых миллиардеров с совокупным состоянием 19,3 миллиарда долларов появилось в мире с момента начала вакцинации от коронавируса: такие данные приводит РБК, отмечая, что этих денег хватило бы на вакцинацию стран с низкими доходами.

В списке новоявленных миллиардеров, которые увеличили свое состояние за счет роста прибыли фармакологических компаний — производителей вакцины, значатся, например, Стефан Бансель (генеральный директор компании Moderna), Угур Шазин (сооснователь компании BioNTech), инвестор Moderna Тимоти Спрингер, председатель совета директоров этой компании Нубар Афеян и другие. Максимально увеличил состояние Бансель: на его счетах сегодня порядка 4,3 миллиарда долларов. У остальных — от двух до одного миллиарда.