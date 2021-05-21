Победители IX областного чемпионата по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения получат дипломы и технику

В Тюменской области подвели итоги IX областного чемпионата по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения. Соревнования проходили в онлайн-формате. В финал прошли 16 участников – по восемь в каждой номинации.

«Среди «начинающих» пользователей лучшей стала Наталья Ангел, второе и третье место досталось Рите Фальковой и Ольге Рощенко соответственно. Пьедестал уверенных пользователей заняла Людмила Филиппова, Галина Климова заняла второе место, а Надежда Шаляпина – третье. Победители и призеры получат дипломы и подарки – цифровую технику. Для тех, кому не хватило баллов до призового места, подготовили памятные сувениры и дипломы участников», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Победители чемпионата представят регион на XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения, который состоится 1 июля 2021 года.

Отметим, что мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».