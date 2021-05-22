Образовательный марафон «Новое знание» скоро закончится. Что можно посмотреть

В России в смешанном очно-заочном режиме проходит крупнейший по совокупной мощи и представительству образовательный форум «Новое знание». Он начался 20 мая и завершится завтра, 22 мая. Что это и почему на него нужно обратить внимание – разбирался СИА-ПРЕСС.

1. Что происходит?

Образовательный форум «Новое знание» – это масштабный проект возрожденного недавно научного и исторического общества «Знание». Оно существовало в Советском Союзе, и недавно президент поручил вернуть его к жизни и сделать одним из рупоров просвещения, что и случилось. Уровень организации – наивысший. Наблюдательный совет общества возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, в компании с ним – фигуры уровня Владимира Мединского, Максима Орешкина, Андрея Фурсенко и другие.

2. Кто выступает?

Уровень форума соответствует организаторам – там в спикерах такие люди, как самый популярный бизнесмен мира Илон Маск (только ради него и стоило бы присоединиться), сооснователь Apple Стив Возняк, режиссер Тимур Бекмамбетов, целая плеяда титанов российской политики – глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, наш земляк, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и многие-многие другие.

Там обширная программа, расписанная на несколько городов и десятки тем, и набор спикеров соответствующий – смотрите сами.

3. Что сказал Маск?

Привлечение иконы инновационного бизнеса Илона Маска к этому форуму – большой успех организаторов. Самое главное, что разошлось по российским СМИ – предположение Маска о скором приходе заводов Tesla в нашу страну. Главы нескольких регионов (в частности, Московской области и Удмуртии) уже предложили бизнесмену разместить его производственную инфраструктуру у себя на территории на льготных условиях, а председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович раскрыл секрет – оказывается, переговоры о возможном приходе Tesla в Россию ведутся уже два года.

Маск также раскрыл свое видение картины будущего – как будет выглядеть мир через 50 лет. Допустил существование внеземных цивилизаций (и сам в шутку признался, что является пришельцем – к слову, он это делает в публичном поле не в первый раз). Заявил, что человечеству нужно строить базы на Луне и Марсе. В общем, такое лучше один раз увидеть (и, при необходимости, пересмотреть):

Вообще записи выступлений публикуются в официальной группе общества «Знание» ВКонтакте, можете заглянуть там в раздел «Видео».

4. Что еще можно глянуть?

В субботу, 22 мая, будет последний день форума, и там снова много интересного – можно успеть подключиться и посмотреть в прямом эфире. Например, в московской студии с лекцией о новых знаниях выступит президент Сбербанка Герман Греф. Там же ближе к вечеру можно будет увидеть разговор о лайфхаках звезд элитарного клуба «Что? Где? Когда?» с участием легенд – Ровшана Аскерова, Виктора Сиднева, Андрея Козлова и других знатоков. Вечером в этой студии – помощник президента по экономике Максим Орешкин.

В студии Сочи будут много обсуждать спорт – там можно будет увидеть биатлониста Николая Круглова, баскетболиста Андрея Кириленко, журналистку Марию Командную. Целый сектор будет посвящен киберспорту – если ничего не знаете об этой сфере, обязательно присоединяйтесь.

Из Санкт-Петербурга будет идти культурный стрим – там выступит (не в музыкальном плане, а в качестве лектора) легендарный Валерий Гергиев, директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, а также частый гость Сургута, филолог и радиоведущий Леонид Клейн. Еще раз даем ссылку на программу – выберите себе спикера и выступление по душе.