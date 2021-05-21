Тюмень получила звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин присвоил Тюмени звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

«Благодаря труду тюменцев у нашей армии и флота был надежный тыл. В Тюмени создавались торпедные катера и оружие, здесь восстанавливались наши бойцы, получившие ранения на фронте, здесь формировали составы с продовольствием для нашей армии. Звание «Город трудовой доблести и славы» – достойная награда, дань памяти нашим землякам, напоминание грядущим поколениям о подвиге тюменцев», - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Почетное звание «Город трудовой доблести» учреждено президентом РФ в марте 2020 года. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Указом главы государство почетное звание присвоено также Барнаулу, городу Каменску-Уральскому, городу Кирову, городу Коломне, городу Комсомольску-на-Амуре, городу Красноярску, городу Магадану, городу Пензе, городу Рыбинску, городу Северодвинску, городу Чебоксары.