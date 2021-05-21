В Тюменской области на месяц продлили ковид-ограничения

В Тюменской области до 20 июня продлили ограничения, действующие для предупреждения распространения COVID-19. Такое решение принял региональный оперативный штаб.

«На сегодня уже более 129 тысяч жителей региона полностью прошли вакцинацию от коронавируса. В числе позитивных сигналов — снижение заболеваемости на 4% в категории 65+. Однако в целом по региону наблюдается незначительный рост. Пока мы не увидим тенденции к устойчивому снижению на фоне проводимой вакцинации, отменять действующие меры рано», — отметил губернатор Александр Моор.

Напомним, в Тюменской области действуют масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Также приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти региона до 20 июня 2021 года.