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​Действия ковид-ограничений в Тюменской области продлили до 20 июня

В Тюменской области на месяц продлили ковид-ограничения

​Действия ковид-ограничений в Тюменской области продлили до 20 июня
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области до 20 июня продлили ограничения, действующие для предупреждения распространения COVID-19. Такое решение принял региональный оперативный штаб.

«На сегодня уже более 129 тысяч жителей региона полностью прошли вакцинацию от коронавируса. В числе позитивных сигналов — снижение заболеваемости на 4% в категории 65+. Однако в целом по региону наблюдается незначительный рост. Пока мы не увидим тенденции к устойчивому снижению на фоне проводимой вакцинации, отменять действующие меры рано», — отметил губернатор Александр Моор.

Напомним, в Тюменской области действуют масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Также приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти региона до 20 июня 2021 года.


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21 мая в 19:48, просмотров: 261, комментариев: 0
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