В тюменских школах будут приняты дополнительные меры безопасности

В объектах образования Тюменской области в период проведения ЕГЭ и работы летних пришкольных лагерей будут действовать все необходимые меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности. Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Александр Моор.

«Несмотря на то, что учебный год практически завершен, значительное число учреждений системы образования будет задействовано для организации летнего отдыха детей и подростков, поэтому вопрос обеспечения их безопасности остается приоритетным», – подчеркнул глава региона.

Во время мероприятия директор регионального департамента образования Алексей Райдер отметил, что в Тюменской области для обеспечения безопасности учащихся, родителей, педагогов установлены системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова полиции, регулярно проходят проверки специального оборудования.