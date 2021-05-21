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​«Сны улиц» пройдут в Тюмени при поддержке регионального правительства

Названы культурные проекты СО НКО, которые получат поддержку правительства Тюменской области

​«Сны улиц» пройдут в Тюмени при поддержке регионального правительства
Фото: pixabay.com

Международный фестиваль уличных театров «Сны улиц – 2021» (АНО Молодежный Театр «Мимикрия») и Школа Сибирских ремесел «Путь традиции» (АНО ТО «Дом народных художественных промыслов и ремёсел») будут реализованы при поддержке правительства Тюменской области. Такое решение принято на заключительном заседании конкурсной комиссии среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета Тюменской области.

Стоит отметить, что данные проекты будут реализованы СО НКО в 2021 году в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

«Все запланированные в 2021 году конкурсы по направлению «Поддержка СО НКО в сфере культуры» завершены, итоги подведены, победителям предоставлены субсидии на реализацию социально значимых культурных проектов. Всего в 2021 году департамент культуры Тюменской области объявил 10 конкурсов, на которые поступило 15 конкурных заявок, по итогам работы конкурсный комиссии определено 8 организаций-победителей, которые получили финансовую поддержку на реализацию проектов, из которых 5 проектов будут реализованы СО НКО в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», - добавили в пресс-службе департамента культуры региона.


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21 мая в 12:22, просмотров: 136, комментариев: 0
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