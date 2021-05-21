В тюменском «Ново-Патрушево» в 2023 году построят школу

В марте 2023 года планируется завершить строительство школы на 1200 учебных мест в микрорайоне «Ново-Патрушево» города Тюмени. Соответствующий контракт заключен.

«Прошлой зимой жители микрорайона собирали подписи за строительство данной школы. С инициативной группой было проведено несколько встреч, а 16 марта во время проведения прямого эфира губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал выделение средств на строительство этой школы», - напомнили в пресс-службе главного управления строительства региона.

Здание будет построено по проекту школы в 4-м Заречном микрорайоне. Ее построили на год раньше запланированного срока и открыли в 2020 году.

Общая площадь здания школы переменной этажности – более 20 тысячи «квадратов». Учебные заведения поделены на три блока: в первом − средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация. На прилегающей к школам территории расположатся различные спортивные площадки: беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная.