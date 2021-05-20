Совет директоров Сургутнефтегаза назвал рекомендуемый размер дивидендов за прошлый год

Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» озвучил рекомендуемый размер дивидендов: 6,72 руб. на одну привилегированную акцию и 0,7 руб. на одну обыкновенную акцию. Окончательное решение по выплатам будет принято 30 июня на собрании акционеров компании.

О том, что в этом году сургутский гигант не поскупится на дивиденды, аналитики прогнозировали уже давно. Высокую дивидендную доходность по привилегированным акциям объясняют курсом доллара США, который обеспечил ощутимый вклад в прибыль компании. Что касается обыкновенных акций, выплаты по ним находятся примерно на одном уровне всегда.

По итогам 2019 года Сургутнефтегаз выплатит дивиденды по привилегированной акции — 0,97 рубля, по обыкновенной акции — 0,65 рубля. Общий объем выплат тогда составил 30,69 миллиарда рублей против почти 82 миллиардов по итогам 2018 года.