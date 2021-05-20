В России изменят дизайн купюры номиналом 100 рублей. Какой она будет

В России изменят дизайн банкноты номиналом 100 рублей. Купюра станет другого оттенка, появятся крупные контрастные цифры и надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. Размер останется прежним.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев. Он отдельно подчеркнул, что сторублевка не похожа на евро: «Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их. Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это - общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами».

Новая банкнота поступит в обращение в 2022 году. На лицевой стороне купюры будут изображены объекты, расположенные на Красной площади, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах.