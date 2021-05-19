На XIII международном салоне «Комплексная безопасность 2021» обсудили перспективы развития информационных систем

Заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов выступил с докладами на круглых столах «Перспективы развития и совершенствования Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования» и «Развитие и совершенствование системы 112», которые состоялись на XIII международном салоне «Комплексная безопасность 2021»

«Участники поделились достигнутыми результатами, а также обсудили возможные перспективы развития информационных систем, входящих в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Программа мероприятия «Комплексная безопасность 2021» включала в себя также многочисленные проектные офисы, конференции, круглые столы, панельные дискуссии, лекции и семинары, мастер-классы, а также выставки и демонстрационные стенды», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации региона.

Стоит отметить, что в Тюменской области мероприятия по внедрению информационной системы ЕДДС реализуется в рамках реализации постановления правительства региона, а мероприятия по развитию и совершенствованию автоматизированной информационной системы экстренных оперативных служб 112 – в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие информатизации». Эти программы являются важной частью задач, реализуемых в рамках национальной программы «Цифровая экономика».