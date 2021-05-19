Бизнесменов приглашают принять участие в проектной сессии «Креативные индустрии Тюменской области»

В пятницу, 21 мая, в Тюменском технопарке состоится «Креативные индустрии Тюменской области». Принять участие в мероприятии приглашают предпринимателей в сфере креативных индустрий, людей, обладающих творческими, технологическими и управленческими компетенциями по тематике проектной сессии, студентов младших курсов профильных специальностей.

«Участники сессии обсудят медиа и коммуникации, дизайн, создание креативных пространств, сферу образования и развлечений, цифровые технологии. Результатом проектной сессии станет креативный кластер, собранный по модели креативно-инновационного пространства из резидентов, событий, проектов, сервисов и инфраструктуры», - рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Модераторами сессии выступят руководитель центра исследований культурной среды философского факультета МГУ Олег Иванов и предприниматель, автор и ведущий на радио «Эхо Москвы», преподаватель РАМ имени Гнесиных, визионер арт-форума «Таврида-2021» Иван Карпушкин.

Проектная сессия «Креативные индустрии в Тюменской области» пройдет в преддверии крупнейшего бизнес-мероприятия Тюменского региона «День предпринимателя — 2021. Креативные индустрии». Мероприятие проводится в поддержку национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Организаторами выступают правительство Тюменской области и фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» совместно с Тюменским региональным отделением общероссийской общественной организации малого и среднего «Опора России» и Агентством инфраструктурного развития Тюменской области. Пройти регистрацию и ознакомиться с подробной программой «Дня предпринимателя — 2021. Креативные индустрии» можно на сайте тюменьфорум.рф.