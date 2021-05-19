Замминистра МЧС Александр Чуприян провел встречу с Александром Моором

Заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян обсудил ситуацию с пожарами в Тюменской области с губернатором Александром Мооров. Во встрече приняли участие начальник Главного управления МЧС России по региону Артур Хачатрян, заместители губернатора Вячеслав Вахрин, Лариса Теплоухова и другие, передает пресс-служба губернатора.

Александр Моор рассказал, что в регионе приняты все меры для стабилизации лесопожарной обстановки: в регионе введен режим ЧС в лесах регионального характера в связи с пожарами, установлен запрет на посещение лесов гражданами. Организована ежедневная работа межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах. Выстроено межведомственное взаимодействие между органами исполнительной власти региона, ГУ МЧС России по Тюменской области, УМВД России по Тюменской области, Управления Росгвардии по Тюменской области и другими ведомствами.

Стоит отметить, что на территории региона сохраняется сложная обстановка с природными пожарами, которую усугубляют жаркая, сухая погода и человеческий фактор.