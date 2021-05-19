Тюменцы, которые лишились имущества из-за пожара, получат поддержку от правительства области

Жители Тюменской области, имущество которых пострадало во время пожара в СНТ «Солнышко», получат поддержку регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

- Собственники, у кого пострадали дома, в которых они прописаны, и у кого это было единственное жилье, получат выплату по следующей формуле: площадь дома, поставленная на учет, умноженная на 50 648 рублей. Столько стоит строительство одного квадратного метра в Тюменском районе.

- Собственникам домов, у кого это не единственное жилье, полагается разовая выплата в размере 1 млн рублей.

- Если пострадали хозяйственные постройки, выплата составит 200 тыс. рублей.

- Хозяева участков, где не было построек, но пострадали насаждения, получат по 50 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, в СНТ «Солнышко» сгорели 25 дачных домов. Жители ближайших населенных пунктов Пышминки и Железного перебора эвакуированы из-за угрозы перехода огня на жилые дома.

За разъяснениями по оказанию помощи, вопросам подачи заявлений на выплаты пострадавшие от пожара в СНТ «Солнышко» Тюменского района могут обратиться в управление социальной защиты населения г. Тюмени и Тюменского района. Телефоны горячей линии: 8 (3452) 50-29-61, 50-29-52 — работают круглосуточно.