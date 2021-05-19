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​Майская перезагрузка: куда отправились отдыхать югорчане

Российские туристы обратили внимание на маршруты внутри страны

​Майская перезагрузка: куда отправились отдыхать югорчане

Привычные зарубежные направления для отдыха россиян в этом году оказались недоступны. Туристы, как и годом ранее, обратили внимание на маршруты внутри страны. Длительные майские праздники подтвердили эту тенденцию. С помощью инструментов Big Data эксперты МегаФона выяснили, какие направления пользуются популярностью у югорчан в начале отпускного сезона.

В этом году к традиционным туристическим маршрутам северян добавилась Башкирия. Уфа набрала популярность, как и курорты Краснодарского края, - их посетили 10% наших земляков. Среди любимых направлений жителей округа стали кавказские республики Дагестан и Чечня.

На общение и обмен впечатлениями от отдыха в майские каникулы югорчане использовали 850 ТБ трафика и почти 12 миллионов минут. Например, самыми интернет-активными днями в аэропортах «Сургут» и «Ханты-Мансийск» стали 1 и 8 мая, а на железнодорожном вокзале Сургута и Нижневартовска – 4 мая. В эти дни пользователи больше, чем обычно, выходили в глобальную сеть.

Путешественники соседнего Ямала отдыхали в Ставропольском крае и Москве. Тюменцы, так же как и югорчане выбрали кавказские республики. При этом, столичные абоненты для отдыха на «майских» предпочли регионы центральной России – Тулу, Владимир, Тверь, Рязань и Калугу – их посетили 32% московских абонентов.


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Сегодня в 17:20, просмотров: 281, комментариев: 0
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