На сургутских улицах продолжают рассыпаться черные заборчики

Часть забора на улице Геологической обрушилась на глазах прохожих. Мы такое уже видели в разных частях Сургута. Очередь дошла до 24 микрорайона.

Если бы конструкция упала на собачку или, что в разы хуже, ребенка, кто бы понес ответственность за ненадежно установленное ограждение? Какую в принципе функцию выполняют эти кладбищенские заборчики, которыми изуродовали город? Зачем они такие высокие? Это нативный способ развить в горожанах любовь к паркуру?

Как это часто бывает: так много вопросов и ни одного ответа.

Кстати сказать, ровно месяц назад глобально ремонтировали такой же забор на Нефтеюганском шоссе