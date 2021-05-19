Российская певица Манижа прошла в финал «Евровидения-2021»

Представительница России Манижа прошла в финал конкурса «Евровидении-2021». Битва за победу состоится в субботу, 22 мая.

«Сегодня вечером я целиком была собой. Я смеялась, мы были так счастливы быть на этой сцене. В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой», - прокомментировала результат певица.

Евровидение-2021 проходит на арене Ahoy в Роттердаме. Трансляции ведет Первый канал. Финал состоится уже в эту в субботу.

Напомним, что Манижа представляет страну с песней «Русская женщина». Певица подверглась резкой критики из-за созданного образа. Общественники даже пожаловались на нее в Следственный комитет. Однако это не помешало артистке выйти в финал престижного конкурса.

Читайте также:

Выступления российских исполнителей на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» // обзор СИА-ПРЕСС

