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​Национальный фестиваль детского творчества «Радуга» собрал более пяти тысяч участников

В Тюмени назвали победителей национального фестиваля детского художественного творчества «Радуга»

​Национальный фестиваль детского творчества «Радуга» собрал более пяти тысяч участников
Фото: admtyumen.ru

На сцене Колледжа искусств Тюменского государственного института культуры состоялись гала-концерт и церемония награждения победителей XХI областного национального фестиваля детского художественного творчества «Радуга». В мероприятии, организованном по инициативе регионального Координационного совета национальных объединений при поддержке Комитета по делам национальностей Тюменской области, приняли участие более пяти тысяч человек.

На суд жюри конкурса более 700 творческих номеров юных талантов со всей Тюменской области и из Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.

«Лауреатами конкурса названы 180 участников – это артисты, хореографические и вокальные коллективы, чтецы, занявшие призовые места в четырех номинациях: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, художественное слово по двум возрастным категориям от 6 до 11 и от 12 до 17 лет. Впервые в рамках «Радуги» состоялось онлайн-голосование. По итогам – симпатии зрителей были отданы гитарному оркестру «Палитра» детской школы искусств «Палитра» Тюменского района, который исполнил русскую народную песню «Как у месяца», - рассказали в пресс-службе комитета по делам национальностей Тюменской области.

В финальном концерте фестиваля приняли участие более 300 ребят. 22 мая и 1 июня выйдет телевизионная версия фестиваля «Радуга».

Стоит отметить, что фестиваль проводят для сохранения этнокультурного многообразия народов Тюменской области, поддержания интереса к народному художественному творчеству, содействия самовыражению и самореализации молодёжи.


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Сегодня в 16:17, просмотров: 174, комментариев: 0
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