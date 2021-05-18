Бабушки особого назначения продолжают осваивать киберпространство

В четверг, 20 мая, в 10.00 конференц-зале Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123) состоится занятие по безопасной оплате услуг ЖКХ в один клик. Лекцию для участников «спецотряда 55+» проведут специалисты ПАО «Сбербанк».

«Особые» бабушки познакомятся с самыми быстрыми и комфортными способами оплаты и прокачают приемы защиты от мошенников, орудующих в сфере онлайн-сервисов. Пройдя целиком обучающий цикл, охватывающий самые различные темы о безопасности жизнедеятельности, активистки сами встанут на стражу спокойствия мирных горожан. В частности, в профилактических целях они будут записывать ролики в социальных сетях, проводить рейды, мастер-классы и не только», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Подключиться к конференции можно через Zoom: идентификатор конференции: 323 039 1071, код доступа: 2020.

Отметим, что проект «#Бабушки особого назначения» соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».