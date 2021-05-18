На Обходе г. Тюмени обновят восемь километров дорожного полотна

В Тюменской области продолжается работа по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В столице региона дорожники работают по ночам.

«Устройство верхнего слоя дорожного покрытия на Обходе г. Тюмени дорожники выполняют в темное время суток, чтобы не создавать пробки на дороге. В этом году будет отремонтирована правая проезжая часть объездной дороги от Велижанского до Тобольского тракта и развязка на пересечении с Тобольским трактом, это более восьми километров», - рассказали в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.

Всего в регионе в 2021 году по нацпроекту запланирован ремонт 123 объектов общей протяжённостью 149,14 км. До конца мая дорожники планируют обновить 4-километровый участок на трассе «Ялуторовск — Ярково». Уже завершены работы с 89 по 91 км, работы идут на последнем участке с 91 по 92 км.