Губернатор Тюменской области совершил облет территорий, на которых бушуют лесные пожары

Губернатор Тюменской области Александр Моор 18 мая работает в Ярковском и Вагайском районах, где сложилась сложная пожароопасная обстановка. Глава региона совершил облет территорий.

В деревне Лаймы пройдет совещание по ликвидации действующих пожаров.

«В регионе сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. За последние сутки возникло 11 лесных пожаров на общей площади 1802,5 га, ️3 ландшафтных пожара на общей площади 134 га. ️За сутки ликвидировано️ 11 лесных пожаров на общей площади 725,13 га», - рассказали в пресс-службе главы региона.

В официальном паблике Тюменской области предупреждают, что огонь вплотную подходит к населенным пунктам. «В связи с этим вчера персонал и клиенты из центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма», Винзилинского психоневрологического дома-интерната и санаторного центра «Витязь» были эвакуированы. Звонки от родственников принимаются с 9:00 до 18:00 по телефонам горячей линии: 8 (3452) 50-29-12, 8 (3452) 50-29-56, 8 (3452) 50-29-62», - говорится в посте.

Кроме того, в Тюменском районе сгорели 25 дачных домов СНТ «Солнышко». Жители ближайших населенных пунктов Пышминки и Железного перебора эвакуированы из-за угрозы перехода огня на жилые дома. Людей разместили в школе, детском саду, Доме культуры, спорткомплексе п. Винзили.

Напомним, накануне Александр Моор поручил перекрыть все въезды в тюменские леса.