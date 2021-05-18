Почетный знак «Труд в муниципальной сфере» получил глава Сургутского района Андрей Трубецкой

Трудоголизм официально заверен: глава Сургутского района Андрей Трубецкой получил почетный знак «Труд в муниципальной сфере». Как сообщает ТАСС, соответствующее решение принял Совет Клуба руководителей муниципальной сферы.

По данным администрации Сургутского района, почетный знак — главная наград клуба: ею отмечаются лучшие руководители, сотрудники и рабочие муниципальных органов власти и муниципальных предприятий России. Трубецкой к награде шел почти пять лет — с момента, когда в октябре 2016 года занял пост главы муниципалитета. На сегодняшний день возглавляемый им Сургутский район участвует в реализации пяти национальных проектов — в 2020 году каждый из них был исполнен на все сто процентов. Что сделано в рамках этих нацпроектов — в обзоре siapress.ru.

Из «аварийки» — в новые квартиры

Реализация нацпроекта «Демография» дала поселениям Солнечный и Нижнесортымский два детских сада — с каждом по 300 мест, они уже открыты.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году реализовали сразу несколько масштабных проектов. Так, в Белом Яру построили многофункциональную спортплощадку и автодорогу в микрорайоне «Гидронамыв», в Солнечном начали создавать «Солнечный парк», миновал первый этап этого проекта.

Часть жителей района существенно улучшила жилищные условия, перебравшись из аварийного жилья в новые квартиры. Для этого в районе выкупили 27 аварийных помещений и предоставили 34 новых помещения — в совокупности число переселившихся составило 165 человек. «Общий объем финансирования переселения из аварийного жилья составил 1 млрд 807 млн рублей, — комментируют в администрации Сургутского района, — приобретено 677 квартир для переселения, из них на территории Солнечного — 327 квартир; на территории городского поселения Лянтор — 236 квартир, Барсово — 114 квартир».

37 тысяч квадратов жилья, которое признали аварийным на начало 2017 года, снесли — и в результате «аварийки» к началу 2021 года в районе не осталось. За пять лет работы в этом направлении финансирование проекта составило почти восемь миллиардов рублей (это в пять раз больше, чем за предыдущую пятилетку) — и 3725 семей отпраздновали новоселье.

Еще одна тема, весьма болезненная для Югры, в Сургутском районе ушла в прошлое еще в 2019 году: тогда здесь снесли последний балок, по сути, объекты самостроя, появлявшиеся во времена нефтегазового бума. 2019-й был объявлен губернатором Югры Натальей Комаровой Годом последнего балка — и Сургутский район одним из немногих оправдал это название, снеся последние 227 балков.

Не только балки и «аварийка»

Но ввод новых квадратов не связан только с переселением из ветхого жилья: по данным администрации Сургутского района, этот показатель вырос с 35,9 тысячи в 2016 году до 75,5 тысячи квадратных метров в 2020-м. Объем капитального строительства увеличился с 579 млн в 2016 году до почти 762 млн рублей в 2020 году, объем незавершенного капстроительства снизился более чем вдвое — со 164 до 80 объектов. За пять лет построили и ввели в эксплуатацию 42 объекта капитального строительства, в том числе только в 2020 году — 15 объектов.

Добраться до них можно по автодорогам: их строительству, ремонту и реконструкции уделяют максимальное внимание. Так, в 2020 году на эти цели выделили более 706 миллионов рублей, в том числе из местного бюджета 254,9 млн рублей, из окружного — 284,1 млн. рублей, из федерального — 167,1 млн. рублей. На эти деньги построили 3,3 км новых дорог, капитально отремонтировано и реконструировано еще 2,7 км дорог.

Комфорт — дома и на улице

Комфорт — не только порядок дома. С 2016 года объем средств, направляемых на благоустройство городской среды, в Сургутском районе растет год от года: на старте, в 2016-м, на эти цели потратили четыре миллиона рублей, а по итогам 2020-го сумма выросла более чем в сорок раз, составив 167,8 миллиона. Всего же за пятилетку на реализацию 81 проекта благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь потратили почти 430 миллионов рублей. Сравнивать не с чем: по результатам 2014 и 2015 годов показатели финансирования в этом направлении были нулевые.

Кстати, сегодня оказывается, что курс на благоустройство, который власти района взяли еще пять лет назад, сегодня — актуальнейшая тема для всей страны. Так, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сегодня проект «Формирование комфортной городской среды» предполагает благоустроить почти 4,7 тысячи общественных пространств. «Глобально перед нами стоит задача улучшения качества городской среды в 1,5 раза. В прошлом году мы показатели перевыполнили, в этом планируем продолжить работу и благоустроить 4 680 общественных пространств», — отметил он на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Чистота как основа жизни

Важнейшей составляющей комфортной жизни остается высокие показатели экологичности: национальному проекту «Экология» власти уделяют особое внимание — рекультивируют полигоны утилизации ТБО (Федоровский), реконструируют водоочистные сооружения (Лянтор), вводят в эксплуатацию канализационные очистные сооружения (Локосово, Сайгатино).

В результате, например, такой показатель, как обеспеченность качественной питьевой водой в Сургутском районе, вырос с 36,6 процента в 2016 году до 81,1 процента в 2020-м, обеспеченность обеспеченность водоотведением — с 85,7 процента почти до ста процентов соответственно.

В новую школу

Будущее Сургутского района — его маленькие жители. Максимально комфортные условия для их учебы создаются здесь планомерно в рамках нацпроекта «Образование. Так, на сегодняшний день строят средние школы на 1100 мест в Солнечном и Нижнесортымском, в этом году планируют ввести их в эксплуатацию. Даже без учета этих объектов за пять лет в районе удалось снизить число школьников, занимающихся во вторую смену, на 32 процента — сегодня их 2793 человека.

Помимо средних школ, создаются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» — сегодня их пять.

Ремонтируют и уже существующие школы — только в 2020 году прошли ремонты в образовательных учреждениях Лямина, Угута, Солнечного.

Важнейшее направление — развитие сферы спорта: здесь власти района действуют вне рамок нацпроектов. Так, финансирование строительства спортивных объектов выросло с 2,1 млн в 2016-м до 105 млн рублей в 2020-м, 93 процента расходов при этом выпадает на районную казну. За пять лет построили 31 объект спорта (для сравнения: в предыдущую пятилетку — только один). Как результат — рост числа людей, которые активно занимаются спортом: пять годами ранее их было 32 159 человек, сейчас — 63 411 человек.

Ковид бизнесу не помеха

2020 год стал особым для всех жителей района: от последствий пандемии COVID-19 пострадали предприятия малого бизнеса, однако Сургутский район в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» сумел организовать для него своего рода тихую гавань, в которой можно переждать шторма и даже продолжить развитие.

Итоговые цифры говорят сами за себя: если пятью годами ранее в муниципалитете было зарегистрировано 2295 субъектов малого и среднего предпринимательства с общей численностью 3264 человека, то в непростом ковидном 2020-м — 3658 субъектов и 7048 человек. При этом доходы их увеличились за год на 29 процентов — поступления от малого бизнеса выросли за пять лет со 196 млн до 334 млн рублей.

Доходы растут

Бизнес организуют ради доходов — в 2016 году в Сургутском районе они составляли 4,361 млрд рублей, в 2020-м — уже 5,636 млрд, за пять лет рост составил почти 30 процентов. Как видим, коронавирус не стал аргументом для снижения доходов бизнесменов, который для своего профессионального развития выбирают именно Сургутский район: за пять лет здесь было привлечено 140 новых налогоплательщиков, из них за 2020 год — 51 плательщик, рост поступлений в бюджет от них за год превысил 74 млн рублей.

Спасибо ветеранам

Социалка не просто слово: это модно понять по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны. В Сургутском районе, как и везде, чтут память павших, но с поддержкой тех, кто жив, здесь справляются явно более успешно, чем во многих других регионах страны. Так, например, в этом году для ветеранов, живущих здесь, навсегда отменили платежи за ЖКУ, вывоз ТКО и капитальный ремонт.

Такая акция на пробу запускалась в прошлом году — но тогда она имела ограниченные сроки действия. По ее итогам организации — участники акции списали 74 ветеранам 2,4 млн рублей.

«Это самое малое, что мы можем сделать для наших дорогих бабушек и дедушек, которые, не щадя своих жизней, спасали наше будущее и отвоевали нашу страну. И если в 2020 году эта акция была в течении 12 месяцев, то теперь она будет бессрочной», — прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Итоги работы оценены

Награда Клуба руководителей муниципальной сферы — это признание успешной работы не только главы Сургутского района, но и всей администрации. То, что показатели муниципалитета сегодня разительно отличаются от показателей пяти-десятилетней давности, признают и представители предыдущей управленской команды.

«Не буду утверждать, что заслуга в этом только главы района Андрея Трубецкого, — говорит в интервью ТАСС экс-замглавы района, а ныне депутат Тюменской областной думы Галина Резяпова. — Знаю его давно, все его минусы и плюсы мне известны, наблюдаю за ним. Но чего не отнять, так это умения прогностично мыслить. Он хороший аналитик, экономист, видит корень проблемы. И любит решать задачки. Чем она сложнее, тем ему интереснее, он азартен в поиске решений. И мне совсем не обидно то, что в мою бытность первым заместителем главы Сургутского района, с 2004 по 2011 год, многие из этих показателей были иными. А если сказать, положа руку на сердце, — были хуже».

Пара слов об экспертах

Клуб руководителей муниципальной сферы — добровольное объединение профессионалов отрасли муниципального управления и городского хозяйства, на площадке которого происходит обмен опытом в сфере городского хозяйства и муниципального управления. Клуб содействует развитию взаимодействия гражданской составляющей оборонно-промышленного комплекса и отрасли городского хозяйства, увеличению технологической оснащенности городского хозяйства, экономическому и инвестиционному сотрудничеству в отрасли.