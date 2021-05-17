В России пройдет первый Детский культурный форум

Тюменская область примет участие в первом Детском культурном форуме, который состоится в Москве с 25 по 29 августа на ВДНХ.

«Тюменскую область на событии представит 20 участников. В делегацию войдут молодые музыканты, журналисты, работники музеев и участники реестра талантливой молодежи Тюменской области», - сообщили в пресс-службе департамента культуры региона.

По словам министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, детский форум поможет открывать новые таланты, развивать международное культурное сотрудничество и оказывать поддержку родителям и педагогам в воспитании одарённых детей.

Программа форума включает в себя пленарные дискуссии, сессии, круглые столы, показательные выступления, мастер-классы с участием деятелей культуры, экскурсии, посещение образовательных организаций и учреждений культуры, детские активности. Ожидается также, что будет создан детский экспертный совет форума, куда пригласят молодых деятелей искусства, победителей различных конкурсов для участия в деловой части смотра.