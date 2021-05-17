В тюменском микрорайоне Плеханово открылся новый детский сад

В микрорайоне Плеханово Тюмени открылся новый детский сад «Счастливое детство». Современное учебное заведение, рассчитанное на 516 воспитанников, посетил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Безусловно, в сегодняшнем сложном и многообразном мире нужно давать воспитанникам детсадов полезные знания и навыки, готовить их к школе, даже, возможно, помогать в выборе будущей профессии. Мы все заинтересованы в том, чтобы наши ребятишки могли развивать все свои способности и выросли счастливыми людьми», – отметил глава региона.

Стоит отметить, что детсад возвели по просьбам жителей ЖК «Плеханово», «Первый Плехановский» и «Москва». В сентябре 2021 года в этом жилом массиве запланирован ввод в строй еще одного детского дошкольного учреждения. Александр Моор рассказал, что региональная программа строительства детских дошкольных учреждений будет продолжена: «Наибольший спрос на места в детсадах – конечно, в Тюмени. В 2021 году в областной столице откроются четыре детских сада, еще один – в Голышмановском городском округе. Кроме того, с учетом текущего исполнения бюджета мы приняли решение в этом году начать строительство еще трех детсадов».