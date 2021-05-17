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​Из-за пожаров в тюменские леса закроют все въезды

В Тюменской области ужесточили контроль за посещением лесов

​Из-за пожаров в тюменские леса закроют все въезды
Фото: admtyumen.ru

Из-за чрезвычайной ситуации с пожарами в Тюменской области перекроют все въезды в леса. Такое поручение дал губернатор Александр Моор 17 мая на заседании межведомственного оперативного штаба.

«В регионе по-прежнему сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Идет активное патрулирование, но некоторые наши земляки по-прежнему не проявляют должной сознательности – постоянно приходится кого-то выдворять из леса. Поэтому необходимо физически закрыть все дороги, ведущие в лесные массивы», – сказал глава региона.

Директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов сообщил, что основные очаги пожаров сосредоточены в Ярковском и Вагайском районах, а также на границе Юргинского района: «Туда стянуты значительные силы, для тушения используются вертолеты».

За минувшие сутки зарегистрировано 15 природных пожаров на площади более 750 га. В настоящее время действует 23 природных пожара на общей площади более 18 тыс. га. Борьбу с огнем ведут более 1,5 тысячи человек, используется 300 единиц техники. Для мониторинга обстановки и тушения пожаров привлекается авиация.

В регионе действует запрет на посещение лесов. Однако уже сейчас против нарушителей пожарной безопасности возбуждено 464 административных дела и шесть уголовных. По результатам проверок сообщений о пожарах выявлен 51 виновник. Все привлечены к административной ответственности.


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Сегодня в 19:32, просмотров: 34, комментариев: 0
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