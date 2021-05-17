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​Стартовал прием заявок на чемпионат по робототехнике и программированию на кубок губернатора Тюменской области

Юным тюменским программистам предлагают побороться за кубок губернатора

​Стартовал прием заявок на чемпионат по робототехнике и программированию на кубок губернатора Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

В понедельник, 17 мая, стартовал прием заявок на чемпионат по робототехнике и программированию на кубок губернатора. До 27 сентября принимаются работы по направлениям робототехника и программирование.

«В направлении «Робототехника» ждут проектов в таких номинациях, как «Интернет вещей», «Промышленная робототехника» и «Сервисная робототехника». Роботы должны решать различные задачи по автоматизации как в промышленности, так и в других сферах и в быту. В направлении «Программирование» можно заявиться в номинациях «Популярное образование, развлечение и медиа», «Системы и приложения для бизнеса», «Искусственный интеллект». Здесь участникам нужно представить приложения для iOS или Android (если проект – это мобильное приложение), либо сайт или приложение для компьютера. Традиционно в обоих направлениях есть дополнительная номинация «Моя ИТ-идея», - сообщили в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Заочный отборочный этап пройдет с 28 сентября по 4 октября. Авторы лучших проектов попадут в финал, где представят свои работы экспертной комиссии. Победителей наградит губернатор Тюменской области на церемонии открытия XIV Тюменского цифрового форума «Инфотех-2021» в октябре.

Подробнее ознакомиться с положением чемпионата и подать заявку на участие можно на официальном сайте. Презентации и ссылки на видеоролики с демонстрациями работ направляются по адресу robocup@72to.ru (в теме письма обязательно указать: «Работа на чемпионат», ФИО участника).


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Сегодня в 10:10, просмотров: 57, комментариев: 0
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