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​В Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих. Три человека погибли

«Там лежит как минимум три тела»: у жд-вокзала в Екатеринбурге вооруженный мужчина напал на людей

​В Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих. Три человека погибли
Скрин видео: e1.ru

В Екатеринбурге полиция оцепила сквер у железнодорожного вокзала – неизвестный напал с ножом на прохожих.

«Там лежит как минимум три тела. По оперативной информации, один из погибших — мужчина, который с ножом нападал на прохожих», - сообщает «Екатеринбург Онлайн».

По официальным данным СУ СКР по Среднему Уралу, погибли три человека. Конфликт произошел на почве распития спиртных напитков.

Руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что нападавшего пытались задержать, но он оказывал сопротивление. «Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооружённый ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи. Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев. Хочу отметить, что содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трёх военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территорию», - рассказал он.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 123, комментариев: 0
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