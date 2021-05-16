17 мая в Югре ожидается опасная погода

В понедельник, 17 мая, в Югре ожидаются гроза, ночью сильный дождь, туман, днем порывы ветра до 15 метров в секунду. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура ночью составит +9,+14 °С, местами +1,+6 °С, по юго-западу до +19 °С. Днем +20,+25 °С, местами +12,+17 °С, по юго-западным районам +30 °С.

Кроме того, до 17 мая в регионе действует штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении: на юго-западе стоит аномально жаркая погода со значением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более.

Сургут от жары не страдает. В понедельник в городе, согласно данным сервиса Gismeteo, будет дождливо и не теплее +15 °С. Единственным сухим днем на этой неделе станет среда, 19 мая.