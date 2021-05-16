Мошенники зарабатывают на пользователях WhatsApp

Пользователи WhatsApp столкнулись с новым видом мошенничества. Аферисты нашли способ заработать на новой политике мессенджера, сообщает РИА «Новости».

Пользователям приходят «письма счастья» о том, что них мессенджер станет платным. Чтобы этого не произошло, предлагается разослать данную информацию десяти контактам. При этом стоимость одного смс – 0,01 евро. Уточняется, что «письма счастья» распространяются, преимущественно, среди пенсионеров.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров считает, что рассылка направлена на дискредитацию мессенджера. «Серьезно относиться к таким сообщениям и, тем более, реагировать на них не стоит», - подчеркнул он.

С 15 мая вступают в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp, которые предполагают передачу в материнскую компанию Facebook регистрационных данных аккаунта, данных о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.