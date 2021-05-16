В Юргинском районе ликвидировали пожар площадью 44 тысячи гектаров

В ночь на воскресенье, 16 мая, в Тюменской области ликвидировали самый крупный лесной пожар – огонь прошел 44 тысячи гектаров. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на личной странице в социальной сети.

«Сегодня ночью ликвидировали самый крупный лесной пожар на территории Тюменской области площадью 44 тысячи гектар в Юргинском районе. В целом обстановка остается напряженной. Напоминаю, что у нас в области действует запрет на посещение лесов. Будьте внимательны и осторожны», - написал губернатор.

По данным на 14 мая, в регионе действовало 23 лесных пожара, 10 из них возникли 13 мая. Восемь пожаров локализованы. В общей сложности тушением лесных пожаров в регионе занимаются около 900 человек, используется более 120 единиц техники. Распространению огня способствуют жаркая погода и ветер. Угрозы для населенных пунктов нет.