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​Гаагский суд отказал «Когалымавиа» в признании чартеров в Египет инвестициями

«Когалымавиа» продолжит судиться с Египтом на национальном уровне

​Гаагский суд отказал «Когалымавиа» в признании чартеров в Египет инвестициями
Фото: EPA/STR

Гаагский арбитражный суд не признал чартерные рейсы «Когалымавиа» в Египет инвестициями в его экономику. Также суд обязал стороны продолжить разбирательство на национальном уровне. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Iareporter.

Компания «Когалымавиа» находится на грани банкротства после теракта над Синаем в 2015 году, где погибли 224 человека, летевшие из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Следствием было установлено, что взрывное устройство находилось в хвосте самолета, а пробраться на борт участникам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» помог сотрудник сервисной службы аэропорта.

Разорившаяся после теракта «Когалымавиа» и турецкий оператор Prince Group потребовали от Египта 200 миллионов долларов. Об этом РБК в марте 2020 года сообщила представитель обеих компаний Оксана Головина. Первым делом компании хотели доказать, что их деятельность была инвестициями в экономику Египта. Решение Гаагского суда представитель «Когалымавиа» назвал «безусловно, выигрышным», поскольку так суд согласился с заявлением авиакомпании и признал юрисдикцию по делу.

«Дополнительное же разбирательство на национальном уровне является формальным процедуральным требованием, которое не влияет на право получения компанией требуемой компенсации», – прокомментировал РБК помощник конкурсного управляющего «Когалымавиа».

Кроме того «Когалымавиа» и Prince Group уверенны, что Египту было известно о ненадежности системы безопасности в аэропортах. Они также выразили претензии по поводу того, что республика так и не дала официального заключения о причине авиакатастрофы и не взяла на себя ответственность за «халатность, приведшую к смерти 224 человек». Ни компаниям, ни семьям погибших не были выплачены компенсации.


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15 мая в 22:29, просмотров: 551, комментариев: 0
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