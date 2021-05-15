Спецэпизод сериала «Друзья» выйдет на HBO Max 27 мая

Специальный эпизод культового сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиахолдинг WarnerMedia.

«HBO Max представит специальный выпуск «Друзья: воссоединение» (Friends: Reunion) в четверг, 27 мая, в первую годовщину запуска HBO Max», – заявляют представители компании.

Релиз премьеры сопровождается 40-секундным тизером с участием шести главных герое сериала, роли которых исполняют Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Мэттью Пери.

Режиссером и продюсером спецвыпуска выступил Бен Уинстон. В роли сопродюсеров – создатели оригинального сериала «Друзья» Дэвид Крейн и Марта Кауффман. В воссоединившихся «Друзьях» зрители увидят несколько звезд. Среди них Леди Гага, Дэвид Бекхэм, южнокорейская поп-группа «BTS».

Всемирно известный американский ситком «Друзья» снимался с 1994 по 2004 год. На экраны вышло 10 сезонов комедийного сериала (236 эпизодов) о шестерке друзей, строящих карьеру и налаживающих личную жизнь в Нью-Йорке.