Владимир Жириновский провел «торжественное закрытие» шоу «Вечерний Ургант»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ополчился на шоу «Вечерний Ургант» после шутки его ведущего Ивана Урганта с соведущим Дмитрием Хрусталевым о взаимоотношениях политика с главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Юмористы сравнили их с «семейной парой» и в шутку прокомментировали возможную смену председателя политсилы.

«Геннадий Андреевич [Зюганов] будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает! Юмор у него слабенький», — заявил Жириновский в ответ на шутку.



На это высказывание ведущий «Первого канала» отреагировал и пригласил лидера либерально-демократической партии на программу для ее «торжественного закрытия». Свой приход на шоу Владимир Жириновский ознаменовал самым длинным танцем в истории программы под песню «Coco Jamboo» Mr. President. А в конце эфира гость и ведущий «Вечернего Урганта» иронично обыграли «торжественное закрытие».