Губернатор Югры увеличила свой доход почти на полмиллиона рублей за год

Глава ХМАО Наталья Комарова заработала за прошлый год почти шесть миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте правительства Югры. Так, в сведениях о доходах за 2020 год указано, что из шести миллионов рублей почти 400 тысяч рублей составляет пенсия губернатора. При этом в сравнении с предыдущим отчетом за 2019 год декларированный доход Комаровой увеличился на 450 тысяч рублей. А с 2018 года он вырос почти в два раза.

В собственности у главы региона по-прежнему квартира площадью 186 квадратных метров и машино-место в 12,7 «квадратов». В объектах недвижимости, находящихся в пользовании у чиновницы, числится и жилой дом площадью 460 квадратных метров. Все недвижимое имущество находится в России.