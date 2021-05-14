В Госдуме заявили, что ЕГЭ лишает детей глубоких знаний

В государственном парламенте выразили мнение, что ЕГЭ в скором времени будет отменен. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев в беседе с URA.RU. Парламентарий уверен, что ЕГЭ снижает уровень углубленности знаний учеников, которые с первого класса готовятся к экзамену в таком формате и нацелены на получение баллов. По словам депутата, вопрос несостоятельности единого госэкзамена не раз поднимался в его комитете.

«Не в этом году, но то, что его отменят, я практически уверен. Возвращение к традиционному формату, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди», – отметил спикер.

Так, депутат прокомментировал заявление вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, который призвал отменить ЕГЭ и вернуться к традиционному образованию. «Пока их учат правильно заполонять клеточки на экзаменах и проходить тесты с вариантами ответов, никакие интерактивные доски не исправят ситуацию и не помогут воспитать поколение, которому не страшно будет передать страну», — написал он в своем Telegram-канале.