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​Даешь традиционный формат! В Госдуме выразили уверенность в отмене ЕГЭ

В Госдуме заявили, что ЕГЭ лишает детей глубоких знаний

​Даешь традиционный формат! В Госдуме выразили уверенность в отмене ЕГЭ
Фото: radiokp.ru

В государственном парламенте выразили мнение, что ЕГЭ в скором времени будет отменен. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев в беседе с URA.RU. Парламентарий уверен, что ЕГЭ снижает уровень углубленности знаний учеников, которые с первого класса готовятся к экзамену в таком формате и нацелены на получение баллов. По словам депутата, вопрос несостоятельности единого госэкзамена не раз поднимался в его комитете.

«Не в этом году, но то, что его отменят, я практически уверен. Возвращение к традиционному формату, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди», – отметил спикер.

Так, депутат прокомментировал заявление вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, который призвал отменить ЕГЭ и вернуться к традиционному образованию. «Пока их учат правильно заполонять клеточки на экзаменах и проходить тесты с вариантами ответов, никакие интерактивные доски не исправят ситуацию и не помогут воспитать поколение, которому не страшно будет передать страну», — написал он в своем Telegram-канале.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 388, комментариев: 3
Комментарии:
Iriska
не нравится
Сегодня в 17:38
Осталось понять где надо будет взять учителей, которые будут уметь чему-то, кроме заполнения клеточек и которые сами не сдавали ЕГЭ.

До сентября ещё много чего наобещают по ходу.
444
не нравится
Сегодня в 17:47
Ну-ну. Поколение Толстого и Путина, спускающее в унитаз Россию, после которых придется строить государство заново (и то, если получится отстроить), училось без ЕГЭ, и чему научилось? Узурпировать власть, лгать и воровать. Может, не в ЕГЭ дело, а в навсегда засевших во власти подлецах, уничтожающих страну?
444 Iriska
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Сегодня в 17:53
А где после Путина и его банды придется брать судей, чиновников, полицейских? Да врачей, черт побери? Где политиков нормальных, политические партии, профсоюзных лидеров и сами профсоюзы? Где взять нормальных предпринимателей, а не вот это вот все Сечин-Миллер, миллиардеров путинских, монополистов и прилипших к государству вечных победителей конкурсов? Двадцать лет вся махина государства только и делает, что коверкает государственные, общественные, рыночные институты. И останавливаться не собирается.
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