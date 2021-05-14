Решение Сургутского суда скандальный журналист Эдуард Шмонин намерен обжаловать

Скандальный журналист Эдуард Шмонин будет обжаловать приговор Сургутского суда. Об этом корреспонденту siapress.ruрассказал его адвокат Сергей Кравченко: «Будем подавать апелляцию. Я имею право это сделать в течение десяти дней с сегодняшнего дня, либо в течение десяти дней с момента получения приговора самим Шмониным».

Напомним, Сургутский городской суд признал подсудимого виновным в вымогательстве и распространении порнографии и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Как рассказали в Прокуратуре Югры, будучи учредителем и генеральным директором ООО «Общественное телевидение Югры», администратором сайта «Chinovnic.com», а также администратором сайта «Чиновник.ру» в феврале 2016 года Шмонин под угрозой распространения компрометирующих материалов шантажировал жителя Нефтеюганска и требовал 3,5 миллиона рублей. После отказа от выполнения требований статья и видеоматериалы были опубликованы в Интернет-СМИ, которыми руководил обвиняемый.

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