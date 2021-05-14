Греция открыла туристический сезон и сняла ограничения на количество туристов из России

На отдых — в Грецию: с сегодняшнего дня страна открыла туристический сезон и отменила ограничения на количество туристов из России, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на министра туризма Хариса Теохариса.

Отменен и двухнедельный карантин для приезжих, которые прошли вакцинацию от COVID-19 или имеют отрицательный результат ПЦР-теста.

Интересно, что до сих пор в Грецию попасть довольно трудно — послабления ввела только греческая сторона, в то время как российские власти до сих пор не дали разрешения на возобновление авиасообщения со страной. Пока что действуют два регулярных авиарейса Москва-Афины.