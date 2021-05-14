Назальную вакцину от коронавируса пообещали разработчики «Спутник V»

В обозримом будущем прививаться от коронавируса можно будет, попшикав вакцину в нос: назальный вариант препарата уже готовят в Центре имени Гамалеи. По словам директора центра Александра Гинцбурга, препарат выйдет на клинические исследования в конце 2021 — начале 2022 года.

«Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление — это создание назальной формы вакцины», — передает ТАСС слова ученого.

Сейчас спрей проходит доклинические исследования.

По словам разработчиков, введение вакцины останется двукратным, однако в будущем возможно создание препарата, который достаточно будет применять единожды. Также анонсируется отсутствие побочных эффектов.