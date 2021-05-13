В «Ночь музеев» тюменцев ждут технические мастер-классы и бои роботов

Тюменский центр робототехники и АСУ присоединиться к «Ночи музеев — 2021», которая в этом году посвящена Году науки и технологий. 15 мая посетителей ждут технические мастер-классы, бои роботов, научные лаборатории, рассказы о технологиях прошлого и будущего, и о великих ученых, что их создали.

«Посмотреть на проекты, сделанные учениками ЦРиАСУ, можно будет на выставке «Cyber-мастера» в музее «Дом Машарова» (ул. Ленина, 24). Здесь посетители увидят работающую нефтяную вышку, электроукулеле, тардис доктора Кто, фигурки, распечатанные на 3D-принтере, молот Тора, робота Валли и много другое. А самых активных и внимательных будут ждать на квесте, за успешное выполнение которого участников наградят памятными сувенирами. Выставка будет работать с 16.00 до 20.00», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Кроме того, в лаборатории «Технологии и творчество» пройдет программа «IT-мастер», во время которой преподаватели ЦРиАСУ проведут мастер-класс по робототехнике, а на занятии по программированию помогут всем желающим создать свою первую игру в технике Scratch. Мастер-классы пройдут на площадке музейного комплекса им. И.Я. Словцова по адресу: ул. Советская, 63. Но на мастер-классы необходимо записаться предварительно по телефону: (3452) 45-35-90.